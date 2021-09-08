Беглов обратился к гражданам в День памяти жертв блокады Ленинграда

В среду, 8 сентября, в Санкт-Петербурге в День памяти жертв блокады Ленинграда с обращением к гражданам выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Уже прошло 80 лет с начала осады Ленинграда.

Глава города напомнил, насколько тяжело проходили первые дни блокады: катастрофически не хватало еды, воду приходилось брать из полыньи, транспорт практически не функционировал, постоянно велись артобстрелы, из-за чего выли сирены. Вследствие этого погибло сотни тысяч солдат и местных жителей.

Несмотря на человеческие условия Ленинград продолжал держать оборону. Заводы города выпускали тяжелую военную технику, броню, мины, снаряды и электрические машины. Ежедневно от 300 до 3 тыс. доноров сдавали кровь для красноармейцев.

«Мы выражаем благодарность жителям других городов и областей, которые приняли эвакуированных ленинградцев. Там сейчас устанавливают памятники. Мемориалы, посвященные жителям и защитникам Ленинграда, блокадным детям, открыты в городах ближнего и дальнего зарубежья — в Иерусалиме, Бишкеке, Ереване, Манчестере. Но главная ответственность за сохранение памяти о блокаде лежит на нас», — отметил градоначальник.

Также Беглов напомнил об открытии института истории обороны и блокады Ленинграда, который начал работу на днях.