Петербург присоединился к акции в память о защитниках Родины: на Дворцовой площади единороссы зажгли тысячи свечей

Петербург, как и вся Россия, почтил память ушедших на войну солдат и 22 июня в 12:15 замрет на Минуту молчания.

В самом сердце Северной столицы, на Дворцовой площади в ночь с 21 на 22 июня, зажглись тысячи огней. В акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» приняли участие не только горожане, но и депутаты, активисты, Волонтеры Победы и сторонники «Единой России».

В День памяти и скорби всех тех, кто сражался за Победу на фронте и в тылу, с гордостью вспоминают и искренне благодарят.

Депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Сергей Боярский поддержал памятную акцию и пришел к Дворцовой площади ровно в 4 утра. Именно в этот час начался отсчет военных лет в 1941 году. Боярский подчеркнул, что 81 год назад ленинградцы также встречали на этом месте белые ночи, а в городе кипела жизнь. Люди планировали будущее, вчерашние школьники были в предвкушении студенческой жизни. Но все разбилось об объявление войны.

Сергей Боярский заметил, что приумножить наши знания о Великой Отечественной войне – истинный долг каждого. Более того, в День памяти и скорби особенно важно напомнить об этом всем – тем, кто живет сейчас, и тем, кто недавно появился на свет. Связь поколений в этом деле невероятно важна для того, чтобы ужасы войны никогда не повторились в наше время.

Председатель Заксобрания Петербурга, единоросс Александр Бельский напомнил, что в эти июньские дни миллионы людей концентрируются на общей боли. Одновременно с этим чувствуется и неутихающая гордость за то, что именно наша страна стала спасительницей от фашизма. Тогда, 81 год назад жизнь людей разделилась на две части. Началась Великая Отечественная война. 1418 дней, из которых 900 дней блокады Ленинграда. Депутат отметил, что в честь героев, которые положили свою жизни ради Победы, и зажгли сегодня 50 тысяч свечей на Дворцовой площади.

В текущем году в Северной столице решили создать «Огненную картину войны», в которой объединились три символа борющегося Ленинграда. Эта идея принадлежит волонтерам акции – внукам и правнукам победителей. Первое символическое изображение принадлежит зданию Адмиралтейства. Его очертания закреплены на медали «За оборону Ленинграда». Второй символ – Нарвский ворота. Именно оттуда провожали военных на поле боя в 41-м, а затем и торжественно встречали солдат-победителей в мае 1945-го.

В центре композиции встал монумент «Родина-мать». Скульптура располагается на Пискаревском мемориальном кладбище. Там происходило массовое захоронение жертв блокады Ленинграда, а также воинов, которые сражались за свободу.

Весь день перед акцией петербуржцы трудились над воссозданием картины из свечей, а в ночь с 21 на 22 июня фигуры осветили центр Дворцовой площади.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Заксобрания города Вера Сергеева заметила, что ее семья не поставила точку в этой истории. Война так и продолжилась в их сердцах, потому что родные так и не узнали, где находится могила ее деда-спасителя. Сергеева рассказала, что несмотря на то, что она не знает, где можно преклонить колено, они все равно чтят память ушедшего родственника. В июле вся ее семья ездит на реку Сестра, где стоит памятник. К нему она с внуками и правнуками возлагает цветы. Последнее письмо от деда Сергеевой датировано июлем 1941 года

Всероссийская акция «Свеча памяти» стала еще одним мероприятием, которое поддержали все желающие. Особенно это событие отозвалось в сердцах потомков героев Великой Отечественной войны, для которых акция стала личной историей. В эту ночь участники мероприятий зажгли в своих домах и квартирах лампады в память о родных, которые стали участниками войны.

Череда памятных мероприятий, которая началась ранним утром, продолжилась у мемориальной доски на Невском проспекте. В 4 часа утра 22 июня единороссы возложили цветы. В то же время на Пискарёвском кладбище началась «Вахта Памяти» у Вечного огня.

В среду, 22 июня, 12:15 по московскому времени по всей России будет объявлена Минута молчания – Минута скорби. Именно в это время вся страна остановится, чтобы вспомнить героев войны. На телевидении и радиостанциях прервется эфир, весь общественный транспорт и автомобили сделают остановку. И даже предприятия, на которых возможно приостановить технологический цикл, на минуту замрут.