На Западе пока не приняли решения по потолку цен на российскую нефть

США и их союзники пока что не определили, какой будет уровень потолка на российскую нефть.

Как пишет РИА Новости, об это заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, Вашингтон вместе с партнерами недавно финализировал введение этого лимита. Она также отметила, что никто из коалиции США и их союзников не намерен приобретать российскую нефть, однако установление потолка цен поспособствует стабилизации глобальных энергетических цен.

Напомним, что в среду Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин заявил на это, что Россия не будет не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что нефтегазовая инфраструктура «Газпром нефти» начала работу на Чаяндинском месторождении.