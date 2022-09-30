Уровень поставок нефти с Чаяндинского месторожения достигнет 1,9 млн тонн ежегодно

Новая нефтегазовая инфраструктура «Газпром нефти» на Чаяндинском месторождении начала работу. Старт производству дал Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер и Председатель Правления «Газпром Нефти» Александр Дюков.

Чаяндинское месторождение считается крупнейшим центром добычи углеводородов в Якутии, там ведется добыча газа и трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Новая инфраструктура станет якорным активом для дальнейшей разработки учатков Восточной Сибири. Из нефтяной части Чаяндинского месторождения также будет поставляться до 2,2 миллиарда кубометров газа.

При проектировании новой инфраструктуры использовались современные технологии. Речь идет об 3д-моделировании и создании цифровых двойников ключевых производственных объектов. Практически все используемое при в проекте оборудование изготовлено отечественными производителями.

Многие процессы на Чаяндинском месторождении также контролируются с помощью цифровых технологий. Таким образом, участие человека там минимальное. Это важно с учетом климатических условий региона и его сложной транспортной доступности.

Как отметил Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер, компания развивает добычную и транспортную инфраструктуру, чтобы соединить Единую систему газоснабжения европейской части России с созданной на Востоке.

«В рамках Восточной газовой программы мы также последовательно наращиваем экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны, этот регион, является самым динамичным, быстрорастущим рынком углеводородов в мире», — отметил глава «Газпрома».

По словам Председателя Правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, Чаяндинское месторождение отличается от других тем, что имеет сложную геологию и удаленность от логистических хабов. Однако это успешно преодолевается благодаря технологиям и опыту разработки трудноизвлекаемых запасов в Арктике.