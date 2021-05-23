В Петербурге туристы потратили на майских праздниках почти 1 млрд рублей

Данные ВТБ сообщают, что количество транзакций возросло также в два раза. Траты туристов в Петербурге достигли нового уровня в сравнении докоронавирусного 2019 года. Если сравнивать с январём, то выросли расходы на отели во время майских праздников — в 2,5 раза. Только на проживание в гостиницах Петербургские туристы оставили в городе 180 миллионов рублей. Сумма среднего чека составляет 11 тысяч рублей.

Оборот в петербургских ресторанах, барах и кафе увеличился почти в два раза. Отдыхающие в Петербурге потратили на питание 470 миллионов рублей.Более того, в городе вырос в трёхкратном размере спрос на круизы и туры по Санкт-Петербургу, расходы на досуг достигли 28 миллионов рублей. Междугородный транспорт стал более востребованным на 45 процентов больше, а расходы на него равнялись 163 млн рублей. Также высоким спросом похвасталась аренда транспорта — каршеринг. Расходом туристов на него выросли на 90 процентов.