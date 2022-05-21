Летний отдых в России прибавит в цене 20-30%

Отдых в России приближающимся летом обойдется дороже. Как сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с агентством «Прайм», рост цен на услуги внутреннего туризма составит 20-30%.

Как пояснил эксперт, в настоящее время наблюдается небольшой рост числа бронирований. При этом туристы предпочитают вносить лишь минимальную предоплату и предпочитают варианты с бесплатной отменой поездки.

Прибавят в цене и авиабилеты по российским туристическим направлениям. По словам Сергея Черникова, в этом случае рост составит около 10%.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за майские праздники Северную столицу посетили 560 тысяч туристов. Город стал самым популярным направлением внутреннего туризма.