Петербург стал самым популярным направлением для туристов на майские

Спрос на бронирование отелей в Петербурге значительно вырос в период майских праздников. В гостиницах города добились почти полной загрузки впервые с начала пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

76% составила средняя загрузка гостиниц с 30 апреля по 3 мая. Стопроцентного уровня бронирования достиг ряд отелей. Также высокая степень загрузки была отмечена в период с 7 по 10 мая. При этом в городских гостиницах удалось сохранить достаточно привлекательный уровень цен.

Всего за майские праздники в городе на Неве побывало 560 тысяч туристов.