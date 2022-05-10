На майские Петербург посетили более 500 тысяч туристов

Петербург на майские праздники в этом году посетили более 500 тысяч туристов. В гостиницах города была почти полная загрузка впервые с начала пандемии. Об этом сообщает городской комитет по развитию туризма.

В сообщении говорится, что всего за весь период майских праздников в Северной столице побывало около 560 тысяч гостей. По большей части - москвичи, жители Подмосковтя и прилегающих областей центра России. Также в город приезжали гости из Урала, Казани и Сибири. Среди путешественников больше всего было пар и семей с детьми.

Средняя загрузка гостиниц в период с 30 апреля по 3 мая составила 76% у ряда отелей данный показатель достиг 100%. В период с 7 по 10 мая в Петербурге также наблюдается высокая нагрузка. Однако петербургским гостиницам удается сохранить привлекательный уровень цен. Ткже сохраняется интерес к разным предложениям Петербурга показали мероприятия, которые прошли по случаю открытия нового летнего туристского сезона.