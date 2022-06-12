Назван средний чек туриста в Петербурге в этом году

Стал известен средний чек туриста в 2022 году - от 32,2 тысячи до 36 тысяч рублей. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по развитию туризма Петербурга.

Как рассказал глава ведомства Сергея Корнеева, во время майских праздников средняя загрузка коллективных средств размещения составила 76%. В некоторых отелях были забронированы все номера на все праздники, а средняя загрузка петербургских гостиниц с 27 по 29 мая составила 62 процента.

Также более чем на 80 процентв заполнены отели города в период июньских праздников, приуроченных ко Дню России и 350-летию Петра I. Это на десять процентов больше, чем в прошлом году. При этом в период длинных выходных цены на стандартный номер в гостиницах возросли н 10-15 процентов.

Всего за майские праздники город на Неву посетили около 560 тысяч человек. В экономику города туристы принесли 18 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что пес по имени Изюм появился в туристской информационной службе Ask me SPb.