«Метрострой Северной Столицы» начал закупать материалы для строительства метро

В пресс-службе компании «Метрострой Северной Столицы» (МССС) сообщили, что начинается закупка строительных материалов и комплектующих для строительства метрополитена Санкт-Петербурга. Также отмечается, что к концу 2021 года планируется опубликовать лотов более чем на 500 млн рублей.

«АО МССС опубликовало 10 лотов на закупку материалов и комплектующих для строительства метрополитена, в том числе на отделку, арматуру, песок и т. д. Всего в соответствии с согласованным бюджетом компании на 2021 год будет опубликовано лотов на общую сумму более 500 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в МССС сообщили, что был проведен конкурс на поставку специальной одежды и самоспасателей для проведения подземных работ. Еще определили поставщика на проведение медосмотров. Также генеральный директор АО «МССС» Владимир Шмидт заявил, что все закупки будут направлены на формирование запаса материалов.