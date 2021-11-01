Власти Петербурга подписали контракт на строительство метро с группой ВТБ

Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры накануне локдауна подписал госконтракт с «Метростроем Северной столицы».

Город выделит компании 602,7 млрд рублей из бюджета. Согласно договору все полномочия по строительству городской подземки на себя берет «Метрострой Северной столицы». Конкурс среди компаний не проводился, так как госконтракт реализовывался по схеме единственного поставщика работ

АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) — новая строительная компания, созданная Смольным и группой ВТБ после банкротства городского «Метростроя».

В 2024 году в городе планируется построить станции метро «Горный институт» (четвертая линия), «Казаковская» и «Путиловская» (шестая линия).