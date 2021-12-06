Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек

К оформлению договоров с бывшими сотрудниками «Метростроя» новая компания приступила еще 23 сентября. Каждый день оформляли порядка 150-200 человек, поэтому к середине октября в штате МССС было уже более 3200 специалистов. При найме «Метрострой Северной Столицы» выплатил всем работникам приветственную премию, 26-27 октября люди уже получили первый аванс, а 10 ноября первую зарплату.

Руководство МССС отмечает, что новые сотрудники могут рассчитывать на:

сохранение уровня дохода;

регулярные премии (до 200% от оклада по итогам выполнения плана);

расширенный соцпакет, в том числе доплаты за больничный, оплату проезда, страхование жизни и здоровья.

Напомним, в начале октября 2021 года АО «Метрострой Северной Столицы» получило единоличное право на проектирование, строительство и ремонт инфраструктуры петербургского метро. Данная компания является совместным предприятием правительства Санкт‑Петербурга (65%) и группы ВТБ (35%).

МССС готовится ежегодно вкладывать в среднем по 50 млрд руб. в развитие метрополитена. В ближайших планах – сдача в эксплуатацию в 2024 году станций «Путиловская» и «Казаковская» Красносельско-Калининской линии, а также станции «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии.