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В 2022 году на строительство петербургского метро будет выделено 28 млрд рублей

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© Фото: baltphoto.ru

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В 2023 году расходы увеличатся до 34 млрд рублей, а в 2024 — 32 млрд.

В парламенте Санкт-Петербурга вновь прошли нулевые чтения бюджета на 2022 год. Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Валерий Москаленко раскрыл параметры адресной инвестиционной программы. Предполагается, что на строительство городского метрополитена будет выделено 28 млрд рублей.

В связи с высокими темпами развития подземки расходы в будущем могут вырасти. В этом году сумма составила 10 млрд рублей. При этом в 2023 году затраты на строительство вырастут до 34 млрд, а в 2024 — до 32 млрд.

В связи с проблемами компании «Метрострой» строительство метро замедлилось. Теперь организацию собирается заменить новая компания «Метрострой Северной столицы», которая была создана Смольным совместно с ВТБ.

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