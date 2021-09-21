В Петербурге на три года строительства метро выделят 150 млрд рублей

Об этом 21 сентября рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

В бюджет Петербурга хотят выделить 150 млрд рублей на три года развития метрополитена. Петербургские власти планируют разделить этот бюджет поровну на 2022-2024 года.

В 2021 году на строительство метро было выделено 28 млрд рублей. До сегодняшнего дня на два последующих года суммы расходов на строительство метро оценены в 32 и 35 млрд рублей.

«Речь не идёт, что дали деньги – и они построили станцию метро, – предупредил Батанов. – Это огромный процесс. Прорыть трубу – проще всего: прорыл, забетонировал и охраняй. Но там ведь ещё масса работ по внутренней инженерии, безопасности. Поэтому не будет такого, денег дали – станцию построили. Это история, которая должна быть постоянной и ритмичной. И со следующего года мы начинаем историю ритмичного финансирования в 50 миллиардов рублей в год минимум. При больших проектных заделах – готовы увеличить», – рассказал Эдуард Батанов.