Деньги, направленные на перерегистрацию «Газпрома», пойдут на развитие метро Петербурга

В пятницу, 17 сентября, состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции. Во время беседы обе стороны обсудили дополнительные средства, которые поступят в бюджет Северной столицы. Деньги будут переданы в результате перерегистрации в городе ПАО «Газпром» на развитие метрополитена.

«Ожидаем от "Газпрома" дополнительные доходы в бюджет в 2021 году до 17 млрд рублей, а в последующие годы более 40 млрд рублей ежегодно. По вашему поручению рассмотрели и планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений - это строительство метро», — сообщил глава Петербурга.

Беглов отметил, что изначально планировалось с 2022 года направлять около 20 млрд рублей на развитие метро.

«С учетом новых поступлений от "Газпрома" мы увеличим финансирование метро до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции - "Казаковская" в Красносельском районе, "Путиловская" в Кировском районе и "Горный институт" в Василеостровском районе», — добавил градоначальник.

Кроме того, губернатор отметил, что строительством городской подземки будет заниматься компания «Метрострой Северной столицы».