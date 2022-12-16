Петербуржцам рассказали о строительстве новых станций метро

В Петербурге проектируется более 10 новых станций метрополитена. Жителям города рассказали о планах по развитию метро.

На сегодняшний день на стадии проектирования находятся станции на зеленой ветке «Яхтенная», «Зоопарк», а также пересадочная с нее на фиолетовую ветку станция «Шуваловский проспект».

Также готовят проекты для строительства станций на коричневой ветке. Речь идео о станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» («Обводный канал-2»). Для оранжевой линии метро разрабатывают проекты станции «Гавань», «Морской фасад». Также в разработке находятся вторые вестибюли «Василеостровской» и «Балтийской». Об этом пишет 78.ru.

Генплан Петербурга, который разработан, но пока не принят, предусматривает 89 новых объектом метрополитена, в числе которых 57 новых станций. В 2023 году из бюджета выделят на строительство метро 30 млрд рублей, в 2025 году — 55 млрд рублей.

В правительстве Петербурга подчеркнули, что для того, чтобы добиться нужного темпа, нужны не только деньги, но и новое оборудование и специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что станцию метро «Ладожская» закроют на капремонт 8 февраля 2023 года.