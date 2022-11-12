Станцию метро “Ладожская” закроют на капремонт 8 февраля 2023 года

В Петербурге станцию метро “Ладожская” закроют для проведения работ по капитальному ремонту 8 февраля следующего, 2023-го, года.

Согласно информации на сайте Госзакупок, работы начнутся 8 февраля будущего года. На обновление станции метро планируют затратить свыше 2,3 млрд рублей.

Заказчиком работ выступает СПб ГУП “Петербургский метрополитен” Ремонт будет произведен в вестибюле станции, также отремонтируют наклонный ход. Также будет заменено покрытие пола, все элементы заполнений проемов дверей, окон, люков и так далее. Работы будут проводить круглосуточно, даже в праздники и выходные.

Капремонт предполагается завершить не позднее 16 января 2024 года. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 28 ноября. Подрядчик будет определен 7 декабря 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ремонтные работы Ладожского вокзала планируется завершить до конца 2023 года.