На улице Лидии Зверевой открыли школу на 1600 мест

Оно освещалось телеканалом «Санкт-Петербург».

Учреждение площадью 31 тыс. квадратных метров смогли построить всего за полтора года. Деньги выделялись по адресной инвестиционной программе комитета по строительству, которая финансируется из средств городского бюджета.

В школе уже открыли семь классов для первоклассников, в них будут обучать 225 детей. Всего в учреждение приняли 950 ребят с 1 по 8 класс. Для них работает два спортзала, два бассейна, тренажерный зал и столовая на 600 мест. Для маломобильных детей сделали поручни и подъемники

Губернатор Петербурга Александр Беглов присутствовал на торжественной линейке в честь открытия новой школы. Он поздравил ребят с началом учебного года: «Вы представьте, ребята, у вас новая школа. Еще никто не учился в ней, вы первыми войдете в эти классы. Я думаю, что вы полюбите школу. Она научит вас самому главному: любить нашу Родину, любить наш город».