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Представители 90 стран приедут на ПМЭФ в Петербург

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© Фото: Baltphoto

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Участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне текущего года, намерены свыше 90 стран. Об этом сообщили в фонде "Росконгресс", ссылаясь на советника президента РФ Антона Кобякова.

Советник отметил, что цифра действительно впечатляет, тем более что страны подтвердили участие вопреки определенным обстоятельствам. Для иностранных участников пообещали сохранить конфиденциальность, что позволит поддержать пространство доверия.

Юбилейный 25-й Международный экономический форум пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. В программу добавлен бизнес-диалог «Россия — Латинская Америка», а в числе участников ожидается делегация Кубы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что участие в ПМЭФ-2022 стоит почти миллион рублей.

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