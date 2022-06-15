Робот Дуняша угощает участников ПМЭФ мороженым

В Петербурге 15 июня стартовал 25-й Петербургский международный экономический форум. В этот раз на мерприятии можно заметить много всего интересного. При входе гостей форума встречает робот Дуняша, покорившая всех своим видом и остроумными фразами.

Робота наделили интересной внешностью - белокурыми локонами, чепчиком, розовым в горошек платье и большими белыми бусами. Посетители могут купить у нее кофе, мороженное и даже пообщаться на разные темы. Стент назвали Cyber cafe.

Напомним, что ПМЭФ в этом году проходит с 15 по 18 июня. В форуме принимают участие почти семь десятков стран со всего мира.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Петербургский международный экономический форум, который начинается 15 июня, приедет Филипп Киркоров. Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети.