За участие в ПМЭФ-2022 нужно отдать почти миллион рублей

Пакет участника Петербургского межуднародного экономического форума в 2022 году стоит 960 тысяч рублей с учетом НДС. Такая информация размещена на официальном сайте мероприятия.

Приобретатель такого пакета получает доступ ко всем мероприятиям деловой программы форума. Однако в пленарном заседании он участвовать не сможет без специального приглашения. Подать заявку участники форума могут до 6 июня.

За год участие в ПМЭФ существенно подорожало. В 2021 году пакет участника стоил 840 тысяч рублей. За 960 тысяч рублей можно было получить премиальный доступ на пленарное заседание и площадки делового общения. В этом году от премиального пакета организаторы отказались.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ПМЭФ-2022, который пролйдет с 15 по 18 июня, примут участие более 500 российских компаний.