На ПМЭФ-2022 приехали 14 тысяч человек из 131 страны

Петербургский международный экономический форум посетили 14 тысяч человек из 131 страны. По информации на 18 июня, на Форуме подписали 691 соглашение на сумму 5,6 триллиона рублей.

ПМЭФ-2022 стал международной площадкой для обсуждения политических, экономических и общественных вопросов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на форуме стремятся восстановить допандемийный уровень участия.

Также Петербургский международный экономический форум показал свою независимость и авторитетность. На мероприятии подписали 641 соглашение в сфере городской инфраструктуры на 5,6 триллионов рублей.

Соглашения также подписаны с петербургскими учебными заведениями. Многие соглашения заключены в промышленных сферах.

Юбилейный 25-ый ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня.