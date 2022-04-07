Число ищущих работу IT-специалистов в Петербурге увеличилось

В Петербурге увеличилось количество кандидатов, которые ищут работу в сфере IT. Как сообщили аналитики сервиса HeadHunter, на сегодняшний день в работу в этой сфере ищут 46 тысяч петербуржцев. За месяц количество обновленных и созданных резюме возросло на 18%.

40% соискателей в резюме отмечают, что готовы к релокации — переезду не только в другой город, но даже в другую страну. Больше всего среди соискателей желающих трудоустроиться программистами и разработчиками — по этим профессиям опубликовано 28%. Руководящие должности в IT хотят занимать 23% кандидатов. Еще 14% хотят ищут работу дизайнеров и художников.

Работы у российских IT-специалистов в скором времени может прибавиться. Neva.Today сообщает, что премьер-министр Михаил Мишустин призвал IT-специалистов разработать платформу, служащую заменой Аpp Store и Google Play. Последние в скором времени могут закрыть скачивание приложений для россиян.