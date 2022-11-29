Зарплаты водителей в Петербурге значительно повысились

Уже на протяжении двух месяцев в Петербурге растет спрос на водителей. Только за прошедший месяц в городе стало на 74% больше вакансий для водителей.

Как сообщает служба исследований HeadHunter, в начале текущей недели в Петербурге насчитывается более четырех тысяч вакансий для водителей. Треть из предложенных вакансий подразумевает работу вахтовым методом, что сильно влияет на рынок труда в городе.

Многие компании предлагают кандидатам переезд или временное размещение в своих регионах и разумеется обещают кандидатам хорошую заработную плату и условия труда. Из-за этого в Петербурге еще больше ощущается дефицит кадров. На сегодняшний день на одну вакансию водителем в Петербурге приходится около четырех активных резюме.

Для того, чтобы найти соискателей на должность, работодатели увеличили размер жалования. Теперь средняя зарплата водителя в Петербурге составляет около 85 тысяч рублей, что на 15 тысяч рублей больше, чем в прошлом месяце.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что агрегатор такси «Яндекс GO» запустил новую функцию для жителей Петербурга и Москвы. Теперь пользователи могут ездить с попутчиком и платить меньше за поездку.