Петербуржцы чаще стали искать работу в сферах медицины и образования

В Петербурге растет количество соискателей работы. Горожане хотят работать в сферах сервиса, медицины, фармацевтики и образования.

Как пишет Neva.Today, в Петербурге активность соискателей подскочила на 16,8%, по сравнению с показателями за прошлый год. За последние пару месяцев петербуржцы стали чаще искать работу. Активность ищущих вакансии стала даже выше, чем у работодателей.

Отмечается, что за август число вакансий в Северной столице вырос на четыре с половиной процента. За этот месяц выросло количество резюме на 8% среди сервисных инженеров, работников инсталляции процессов, оборудования и сервиса.

Второе место заняли те, кто ищут работу в сферах фармацевтики и медицины. А на третье место попали соискатели профессий в сфере образования.