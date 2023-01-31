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В Петербурге сильнее всего дефицит кадров ощутили сферы банков, домашнего персонала и консультантов

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© Фото: Pxhere

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За последние два года в Северной столице 18 отраслей начали испытывать нехватку специалистов. Ярче всего этого выражено в сферах банков, домашнего персонала и консультантов.

Предполагается, что на изменение уровня конкуренции могли повлиять сразу несколько факторов, среди которых уход с российского рынка иностранных компаний, эмиграция и нежелание покидать прошлое место работы, имея стабильную "финансовую подушку". Как рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru, сейчас в 18 отраслях города виден явный дефицит соискателей, в то время как в десяти сферах наблюдается обратная ситуация.

Так, нехватка потенциальных работников отмечается в таких отраслях как "Банки, инвестиции, лизинг", "Домашний персонал", "Рабочий персонал", "Консультирование" и "Добыча сырья". А в таких сферах как "Юристы", где насчитали десять резюме на одну вакансию, и "Наука и образование" с девятью резюме на одну вакансию эксперты заметили очевидный рост.

Также уточняется, что потенциальных молодых специалистов в России стало меньше. В частности, за последние десять лет количество граждан в возрасте от 20 до 24 лет уменьшилось почти в два раза (с 12 до 7 миллионов).

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что многие петербуржцы в этом году были бы не против прокачать свои навыки и научиться чему-то новому в сфере, где они работают сейчас, а часть горожан и вовсе бы поменяла карьерный путь.

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