В Петербурге работодатели стали на 34% чаще приглашать женщин на вакансии, которые раньше занимали мужчины

Петербургские работодатели все чаще предлагают женщинам руководящие должности и трудоустройство в IT-сферах. За прошлый месяц востребованность петербурженок на таких работах выросла на 34% в сравнении с декабрем прошлого года.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru, работодатели стали чаще приглашать представительниц женского пола на производства и стройки, в сферы продаж, туризма, добычи сырья, IT, а также предлагали работу руководителем. Примечательно, что раньше на некоторые из этих вакансий выбирали в основном мужчин.

Таким образом, за месяц интерес работодателей к женским резюме повысился на 34%. Не остались в стороне и сами петербурженки, которые активно откликались на предложения. Так, в сфере "Высший менеджмент" количество отправленных заявок за месяц выросло на 6%, в "IT и телеком" - на 4%. Количество взаимных откликов в "Стратегия и инвестиции" стало больше на такой же процент.

Однако, на одну вакансию до сих пор в среднем претендуют 2-3 человека, что в три раза ниже нормы для рынка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцы стали больше интересоваться вакансиями, которые подразумевают удаленную работу.