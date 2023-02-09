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Названы вакансии, пользующиеся популярностью у петербуржцев

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Выяснилось, что жители Северной столицы чаще всего интересуется вакансиями, подразумевающими удаленную работу. 

Так, одно из первым мест по популярности у соискателей заняла вакансия оператора дистанционной обработки данных, за которую работодатель предлагает платить до 70 тысяч рублей. Таким предложением заинтересовались сразу  43 965 жителей города на Неве. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на исследование hh.ru.

Второе место заняла вакансия сотрудника проверки онлайн заявок. Работа также предполагает удаленный формат. Известно, что на нее откликнулись 17 448 горожан.

Замыкает тройку лидеров вакансия упаковщика заказов, вызвавшая интерес у 16 935 соискателей.

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