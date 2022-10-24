В Петербурге зафиксирована нехватка персонала в заведениях общепита

В Петербурге наметился дефицит кадров для работы в рестораны и кафе. Количество вакансий в заведениях общепита стало значительно превышать число желающих туда устроиться.

За последние девять месяцев в сфере общественного питания, в отличие от других отраслей, не происходило значительных сокращений вакантных мест. Однако постепенно происходило снижение спроса на новый персонал.

Аналитики из hh.ru подсчитали, что на одно заявление в среднем откликаются два-три соискателя. Такие показатели находятся ниже нормы примерно в три раза. Вероятно, такая тенденция связана с тем, что заработная плата в общепитах не соответствует ожиданиям соискателей.

В Петербурге предпринимателям стало сложнее найти персонал в рестораны и кафе. Количество вакансий в заведениях общественного питания значительно превышает число резюме соискателей.

Больше всего в заведениях общепита города на Неве не хватает поваров, пекарей и кондитеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Москве открылся первый магазин товаров для дома сети Ivlev Chef Home BY Kitchen. Автором нового бренда стал повар и телеведущий Константин Ивлев.