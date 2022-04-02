Российскую IT-отрасль поддержат на 21,5 млрд рублей

21,5 миллиард субсидий выделит правительств РФ для компаний из IT-отрасли. В соответствии с данными на сайте Кабмина, распоряжение об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства пояснили, что часть субсидий будет направлена на процентную ставку по кредитам для компаний. Сохранение её на уровне не выше 3% позволит реализовать как минимум 75 проектов цифровой трансформации, обеспечив льготы.

14 миллиардов рублей выделят на гранты. Их максимальный размер в текущем году будет увеличен. Введут и льготную ипотечную программу для сотрудников IT-компаний. На улучшение 10 тысячами россиян своих жилищных условий, планируется выделить 14 млрд рублей.