Сбер поддержит предприятия аквакультуры на Северо-Западе

Международный рыбопромышленный форум прошел в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Участники форума среди прочего обсудили стагнацию потребления рыбы внутри страны на фоне высоких показателей вылова.

О состоянии потребительского рынка РФ в части рыбы и рыбопродуктов наглядно говорит исследование, проведенное по заказу Рыбного союза и ретейлеров. По данным исследования, каждый десятый городской житель в России в принципе не ест рыбу, а каждый третий может позволить ее себе не чаще одного раза в неделю.

Причем каждый второй опрошенный дал понять, что хотел бы потреблять больше, но не может. С утверждением о том, что люди покупают мало рыбы из-за ее высокой стоимости, соглашаются и эксперты.

«Главная причина спада потребления - это все-таки цены. По ряду товарных позиций за год они взлетели на 20-30%, а то и выше. Для многих такой рост становится ценовым ограничением. Плюс сказывается новая транспортно-логистическая реальность», - обращает внимание экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По мнению эксперта, для изменения ситуации в первую очередь нужны решения стратегического характера. Среди прочего Никита Масленников называет модернизацию и перезагрузку Транссиба и БАМа для расширения их пропускной способности, обновление портов, развитие переработки ближе к портовым мощностям.

«Наконец, очень мощное средство, которое не вполне применяется - субсидии производителям и грузоперевозчикам. Но здесь бесконечный спор, кого субсидировать: ретейлеров, потребителей или производителей» - отмечает экономист.

Определенные шаги в сторону поддержки производителей уже делает крупный бизнес. Например, в ходе прошедшего рыбопромышленного форума Сбер подписал с Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры соглашение о стратегическом партнёрстве.

Речь в нем идет о поддержке предприятий в области индустриального рыбоводства, производства рыбных кормов и поддержке смежных отраслей сектора товарной аквакультуры на территории Северо-Западного федерального округа.

Предполагается, что участие Сбера позволит улучшить инвестиционный климат для строительства и развития в регионе новых крупных промышленных аквакультурных комплексов полного цикла.

При подписании соглашения в банке обратили внимание на устойчивое состояние рыбопромышленной отрасли. Заёмщики этого сегмента, как отмечают в Сбере, «демонстрируют финансовую устойчивость и ориентируются на повышение объёмов производства, а также на развитие проектов импортозамещения».