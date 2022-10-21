Российским туристам показали, где в Ленобласти можно путешествовать

В Ленинградской области активно развивается туризм, в этом помогают даже западные санкции. За 5 лет региону удалось увеличить туристический поток на 70%.

Как сообщает Онлайн47, все желающие посетить Ленинградскую область смогут ознакомиться с шестью средневековыми крепостями, также там находится 12 монастыре и 186 усадеб. Кроме того, в регионе находится более 750 памятников боевой славы и неисчислимое количество природных достопримечательностей. Туристический поток за последние пять лет увеличился на 70% и в 2021 году составил почти 5 млн человек.

В Ленобласти активно развиваются туристические маршруты. Регион уже является часть одного из самых крупных межрегиональных проектов “Серебряное ожерелье России”. Благодаря проекту туристы могут опробовать 13 замечательных маршрутов. Например, “Дорогу жизни” недавно посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также в Ленобласти ежегодного проводятся около 370 мероприятий. По этому показателю регион входит в пятерку лучших в России по событийному туризму. Именно поэтому было принято решение о предоставлении Ленинградской области субсидии из федерального бюджета на поддержку и продвижение в 2023 году событийного мероприятия «Туристский мотофестиваль Baltic Rally» на сумму 12,4 млн рублей.

Активно развивается и детский туризм. Например, был создан проект “Мой родной край”, который полностью финансируется за счет региональных средств.

Также Ленобласть первой открыла экотропу в особо охраняемых природных территориях.