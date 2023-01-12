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Петербургские медики в феврале смогут рассчитывать на специальные выплаты

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© Фото: Baltphoto/Ольга

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Социальный фонд России предоставит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей на поддержку медперсонала по всем регионам страны, включая Северную столицу.

В пресс-службе ведомства отметили, что с января текущего года медицинским работникам первичного звена, сотрудникам районных и участковых больниц, а также специалистам бригад скорой помощи выплатят дополнительные денежные средства, которые Социальный фонд получит из Федерального фонда ОМС. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Так, в скором времени специалистам переведут от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, но точная сумма будет зависеть от категории медицинского персонала и вида медицинских организаций.

Уточняется, что список работников, которые получат субсидии, будут составлены организациями в электронном виде и в дальнейшем переданы в Социальный фонд. Денежные средства распределятся автоматически, поэтому получателю выплаты не нужно заполнять никаких дополнительных заявлений.

Таким образом, деньги за январь 2023 года медработники Петербурга смогут получить уже к концу февраля.

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