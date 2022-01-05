Миллиард рублей выделят Фонду развития промышленности Петербурга

В Петербурге Фонд развития промышленности получит государственную поддержку в размере одного миллиарда рублей. Как сообщили в администрации города, данная сумма запланирована на 2022 год.

За прошедшие год Фонд развития промышленности Петербурга поддержал городские предприятия на 864 миллиона рублей. Это на 124 миллиона рублей больше, чем в 2020 году.

В общей сложности в 2021 году было выдано 19 займов. В 2020-м оформили только 11.

Ранее губернатор Александр Беглов назвал займы Фонда развития промышленности Петербурга одним из инструментов поддержки промышленных предприятий во время пандемии.