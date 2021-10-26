Александр Беглов рассказал, что является главной совместной задачей города и бизнеса

На заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса губернатор Петербурга Александр Беглов отметил как помогла сплоченная работа бизнеса и власти улучшить макроэкономические показатели Санкт-Петербурга. Предприниматели и органы власти работали как единая команда и научились адаптироваться в условиях пандемии. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», губернатор обратил особое внимание на низкий уровень безработицы в городе, составивший на конец сентября менее 1%.

Кроме того, глава города отметил высокий рост в ряде областей городской экономики. Улучшению ситуации способствовали дополнительные меры поддержки: так, была расширена помощь концертным организациям, также было выделено 500 миллионов рублей Фонду развития промышленности.

Александр Беглов отметил, что главная совместная задача города и бизнеса – сохранить достигнутую экономическую стабильность и создать условия для роста деловой и инвестиционной активности.