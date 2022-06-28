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Петербург продолжает наращивать темпы развития промышленности и пополнять консолидированный бюджет Российской Федерации

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге состоялось заседание городского правительства. Во время встречи обсудили итоги реализации Государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт‑Петербурге», которая реализовалась в прошлом году.

Губернатор Александр Беглов заметил, что петербургская промышленность достигла серьезных высот в 2021 году. Успешно преодолены сложности, возникшие в результате пандемии, а также ускорены темпы развития экономики. На поддержку городской промышленности были направлены крупные суммы. Фонд развития промышленности в 2022 году докапитализирован до пяти миллиардов рублей – в 3 раза больше, чем в 2019-м, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

При этом, согласно итогам 2021 года, индекс промышленного производства в городе составил 107,5%, что превышает показатель по России (105,3%).

В общей сложности петербургские предприятия оформили поставки на 3,53 трлн рублей, куда вошли оборудование, продукты питания, машины и многое другое.

Постепенно наблюдается рост инвестиций в обрабатывающую промышленность. Он увеличился в 1,7 раза. Хотя еще два года назад, в 2020-м, в нее вкладывались на 42 миллиона рублей меньше.

В 2021 году также был замечен рост трудящихся на промышленности Петербурга. Показатель увеличился на 3,2%, в результате чего были привлечены к занятости 363 тысяч работников.   

Почти 60% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации принадлежат Петербургу за четыре месяца текущего года.

Растет и зарплата работников в промышленности. За январь-апрель текущего года средняя оплата труда равнялась 81,5 тысяч рублей. Хотя еще в 2021 году она была меньше на 12,6%.

Несмотря на давление западных санкций, как отмечает Беглов, производственный сектор продолжает свое успешное развитие. Это является последствием правильного выбора и расстановки векторов развития.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург привлек на ПМЭФ инвестиций на полтриллиона рублей вопреки давлению Запада.

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