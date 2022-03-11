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Специалисты рассказали петербуржцам, стоит ли ждать дефолта

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© Фото: pixabay

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Эксперты считают, что дефолт возможен с вероятностью 50 и более процентов.

Финансовые аналитики рассказали петербуржцам, стоит ли ждать дефолта и что делать, если это все же произойдет. Об этом 11 марта сообщает АБН

Эксперты отмечают, что дефолт наступает, когда государство не может выполнять свои обязательства перед внутренними или внешними кредиторами. Объявление дефолта влечет за собой снижение кредитного рейтинга и отказы сотрудничества со стороны заемщиков, что тормозит экономику и серьезно ограничивает вливания внешних капиталов. 

Председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, член Вольного экономического общества России Сергей Федоров считает, что ФРС США заморозили золотовалютные резервы резервы России на сумму от $340 млрд до $700 млрд.

«Это была самая активная часть нашей финансовой системы и она могла быть использована для эффективной поддержки курса рубля. Сейчас Россия получает валюту, на которую закупается зарубежное оборудование и комплектующие для различных отраслей промышленности, только от продажи энергоносителей. США уже отказались от покупки российских энергоносителей, Европа пока сохраняет закупки, но ищет пути для отказа», — заявил эксперт.

Он также отметил, что призрачная надежда есть на Китай, но и с ними все не так просто. 

«Остается только Китай, который скупает нефть и газ за бесценок, но в результате доля его закупок все равно меньше, чем у Европы. Кроме того, Европа отказалась завозить в Россию наличные евро, и курс сегодня такой, что поддерживать его на приемлемом уровне мы не можем.

Вся эта ситуация говорит о том, что мы в ближайшие дни не сможем выполнять как свои внутренние, так и внешние обязательства, и можем заявить о дефолте. У наших крупных монополий есть кредиты, взятые в западных банках, они в валюте и их нужно оплачивать в соответствии с графиком.

Экспортеры сдают валюту в Фонд национального благосостояния (до 80% — ред.), Центробанк также остановил продажу банков покупку валюты населением, а снять с валютного счета можно только 10 тысяч, и то, по факту — через несколько дней — все это меры, поддерживающие курс рубля.

Таким образом, банки теряют валюту, население складывает ее в банки дома. Да, внутри страны можно напечатать рублей для всех выполнения всех обязательств перед населением, но покупательская способность этих денег будет снижаться», — продолжил Федоров и подчеркнул, что по его прогнозам вероятность дефолта в России к концу года составляет 50% и более. Он также посоветовал гражданам превращать свои финансы в активы: купить оборудование, строительные материалы и другие полезные вещи. 

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