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Петербург привлек на ПМЭФ инвестиций на полтриллиона рублей вопреки давлению Запада

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Фото: Санкт-Петрбург.ру
© Фото: Фото: Санкт-Петрбург.ру

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Северная столица начала подводить итоги юбилейного Петербургского международного экономического форума. Мероприятие успешно состоялось, несмотря на давление западных стран и США.  

Градоначальник Александр Беглов заметил, что всего на Форуме было подписано соглашений почти на полтриллиона рублей. При этом все они были направлены на развитие города. Особым вниманием удостоились важные сферы жизни Петербурга – здравоохранение, транспорт, образование и IT. Некоторые подписанные контракты позволят расширить и промышленную часть города – от судостроительной до пищевой.

На данный момент акцент делается на науке. Именно эта сфера не требует серьезных вложений в территорию. Наука вполне может развиваться в офисах и компаниях. При этом у Северной столицы уже заключены соглашения с Политехническим университетом, Высшей школой экономики и СПБГУ. На очереди – Горный университет.

Беглов также заметил, что Петербург – идеальный город, куда можно инвестировать. Большое содействие город получает и от правительства России. К примеру, по поручению президента России Владимира Путина Северная столица получает большие кредиты под 3% на 10-15 лет. При этом ранее ни один банк не давал одобрение выдачу денег на таких условиях.

Так, в ходе проведения Петербургского международного экономического форума подписано 46 соглашений на общую сумму 503,6 млрд рублей. Некоторая часть документов была отведена на поддержку сферы импортозамещения. Помимо этого, заключены соглашения с «ОДК», которые позволят производить отечественные авиадвигатели.

Планируется расширить сотрудничество с «Росатомом». В рамках соглашений будет развиваться сфера импортозамещающих и новых технологий для атомной промышленности.

Также на ПМЭФ был заключен договор с компанией «Трансмаш». Документы касаются развития производства электрического транспорта, в том числе и вагонов метрополитена. На это дело выделили не менее 3 млрд рублей.

Еще одной особо значимой договоренностью посчитали соглашения с «Газпромом» и с компанией «Глоракс». Согласно документам, будут развиваться разные городские проекты, которые позволят развить инженерную, социальную, транспортную, коммунальную структуру.

ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» также заключили соглашение, согласно которому будет осуществляться строительство дублера северного коллектора.

Еще одно важное соглашение было подписано с Российской академией наук. Оно предполагает популяризацию науки, развитие научной экспертизы.

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