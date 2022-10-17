Более 120 экспертов обсудили в Доме Мод проблемы и перспективы индустрии моды

Более 120 спикеров приняли участие в обсуждении проблем и перспектив фешн-индустрии в Доме Мод в Петербурге 13 октября. Мероприятие прошло в рамках круглого стола «Новые реалии модной индустрии» по инициативе агентства fashion-маркетинга DressCode Agent.

Во время обсуждения подняли вопрос о выстраивании отечественной фешн-экосистемы. Речь шла о переходе от крупных игроков рынка к независимости в условиях импортозамещения. Локация для круглого стола была выбрана не случайно. Дом Мод на Петроградской стороне — памятник советского модернизма и был построен в 1968 году. Раньше там одевали ленинградскую модную публику. Спикеры считают, что зданию можно вернуть былую известность и в наши дни.

Как рассказал управляющий партнер Дома Мод Олег Олейников, сейчас поставлена задача построить городское пространство, в котором соберут коллекции лучших российских дизайнеров. Отмечается, что там уже представлены более ста брендов.

Также мероприятие проходило и онлайн. Согласно данным Центра развития и поддержки предпринимательства, который организовал прямую трансляцию, к конференции в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» присоединись около 54 тысяч человек. Президент Ассоциации развития и поддержки национальных бизнес-проектов Элина Самарина начала свое выступление с видеообращения и поздравления участников.

«Ассоциация готова всесторонне поддерживать уникальные проекты, которые могут и должны стать достоянием России. Сейчас выделяется много средств на массмаркет, что, безусловно, правильно. Но наша идея заключается еще и в том, чтобы поднимать премиальный сегмент», — подчеркнула она.

Большое внимание во время обсуждения было посвящено господдержке. Отмечается, что городское правительство активно содействует развитию локальных брендов. Так, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик рассказал, что в городе приняли решение запустить пилотный проект «Петербургский дизайн», цели которого — поддержать местную индустрию моды и научить ТЦ работать по новой модели. Предполагается, что площадки станут коммуницировать с магазинами не как арендаторами, а как с резидентами.

Первое обсуждение проекта состоялось в мае, его запустили в течение четырех месяцев. В городе отобрали три площадки, где оплатят все расходы для дизайнеров, которые согласились участвовать.

«С начала октября первые сто брендов уже начали работать. Проект будет масштабироваться и развиваться как экосистемный. По работе с бизнесом мы практически полностью перешли в цифровой формат: на сайте ЦРПП у каждого участника есть свои личные кабинеты», — заключил Соловейчик.

Руководитель департамента контента аналитики президентского фонда культурных инициатив Евгений Кульков рассказал о возможностях грантового финансирования индустрии. Он отметил, что в настоящее время идет активная подготовка к Первому конкурсу 2023 года, заявочная кампания продлится до 17 ноября. Во время обсуждений Кульков показал примеры проектов, которые уже получили поддержку от государства.

Также среди участников были победители грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. А именно — создатель бренда BOYARI, представляющего одежду из так называемой яблочной кожи Ольга Бояринова. Эксперты признали одежду качественной и безвредной. Также на мероприятии был председатель бизнес-кластера РАЭК FASHION TECH и комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМА, руководитель группы компаний «Модная сеть», и проекта FASHION LEADERS Антон Алфер, который представил проект цифровой платформы Fashion ID и сервиса КОНКУРС.РФ.

«Проанализировав рынок, мы поняли, что в фешн-сегменте происходит огромное количество конкурсов, качество технической реализации которых оставляет желать лучшего. Фактически мы создали сервис, который позволяет за очень короткий срок запустить конкурсную механику. <...> Благодаря этому проекту мы научились „склеивать“ разрозненные части одного сообщества в одну цифровую ткань, таким образом консолидируя индустрию», — пояснил он.

Вместе с тем на круглом столе выступил ведущий байер Mercury Group (ЦУМ, ДЛТ), куратор курса по баингу в центре «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» в Высшей школе экономики Михаил Коловангин. Он рассказал, что критерии отбора стали жестче, поскольку покупатели уже привыкли к определенным брендам, которые ушли и спрос на вещи такого типа никуда не делся. В отрасли сейчас, по мнению спикера, существует ряд проблем, а именно — отсутствие принтов, скудная фурнитура, недостаток качественных отечественных материалов, отсутствие философии модного дома. Он подчеркнул, что над маркетингом нужно работать качественно.

«Сегодня именно концепция и творческий замысел задают тон. Нет сомнений, что русская культура, русское искусство и мировой художественный опыт всегда служат точкой опоры и стимулом в творчестве, наверное, каждого отечественного дизайнера», — отметила в своем выступлении руководитель фестиваля «Искусство в моде».

Вместе с тем во время обсуждений поднимался вопрос кадров. Так, директор по развитию первой в России магистерской программы по направлению Fashion Tech — цифровая мода, руководитель отдела мероприятий и PR-кластера «СмартДизайн» СПбГУПТД Александра Малахова представила университет промышленных технологий и дизайна. Девушка рассказала, как работает лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна. Там студенты создают виртуальные коллекции одежды, оцифровывают новинки и работают с музейными экспонатами.

«Студенты могут стать резидентами кластера „СмартДизайн“, в него входит „Точка кипения — ПромТехДизайн“, лаборатория. Также недавно мы открыли пространство современного дизайна „Координата“ на Вознесенском пр., 44-46. Эти три пространства дают возможность учащимся реализовывать свои идеи во всех сферах дизайна», — пояснила Малахова.

В завершении круглого стола спикеры ответили на вопрос из зала и выслушали мнения от игроков модного рынка. Дискуссия была довольно оживленной, а это значит, что представителям отрасли в настоящий момент важен диалог с потребителем и широкое освещение проблематики.