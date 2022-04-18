О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

29 января 2022 года в 10:00 информационный портал «Санкт-Петербург.ру» в рубрике «Экология» опубликовал статью под заголовком «Мафия не сдается: «Мусорную реформу» в Санкт-Петербурге саботируют обиженные подрядчики?». В материале содержалась информация прямо и косвенно обвиняющая АО «Автопарк №6 Спецтранс» в трудностях работы, с которыми столкнулся региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Санкт-Петербурга – АО «Невский экологический оператор». Наряду с оценочными суждениями, порочащими деловую репутацию компании, в статье утверждалось, что «Сначала Автопарк № 6 «Спецтранс» завалил ФАС жалобами, чем затормозил заключение новых контрактов. Компания просто хлопнула дверью и перестала выводить мусоровозы на линию. В итоге основной вал жалоб после Нового года поступал именно с Приморского, Выборгского, Калининского районов, а также правого берега Невского, где раньше работал этот автопарк». Данная информация не соответствует действительности. Качественное и своевременное исполнение АО «Автопарк №6 Спецтранс» своих обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в 2021 году подтверждено закрытыми актами выполненных работ, треками движения мусоровозов, заказ-нарядами, отчетными документами с объектов обработки и размещения отходов, а также письмами, подтверждающими отсутствие претензий к работе компании, со стороны администраций районов Санкт-Петербурга и подведомственных им предприятий жилищно-коммунального хозяйства (переданы в распоряжение редакции).

Редакция Санкт-Петербург.ру приносит свои извинения коллективу АО «Автопарк №6 Спецтранс» и подтверждает намерение оперативно, объективно и всесторонне освещать процесс реформирования сферы обращения с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.