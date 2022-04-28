5 современных комплексов глубокой переработки отходов собираются построить в Петербурге

В Петербурге внедрят раздельный сбор мусора до начала работы пяти новых комплексов глубокой переработки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В агломерации Петербурга и Ленобласти в рамках мусорной реформы появятся пять современных комплексов глубокой переработки отходов. Но до их запуска город обязан наладить раздельный сбор мусора и логистику. В городском правительстве заявили, что ситуация с вывозом мусора уже стала стабльной и теперь нужно внедрить раздельный сбор отходов.

Напомним, что в городе уже используют 4,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора. В Калининском и Красногвардейском районах появятся еще три тысячи.