В Петербурге и области начнут функционировать пять новых комплексов сортировки мусора

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут работать пять новых пунктов сортировки мусора. Предполагается, что объем производства обработки твердых коммунальных отходов в 2023 году увеличится до 54%.

Заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков поделился в разговоре с ТАСС, что настоящих мощностей хватает, чтобы обеспечить сортировку ТКО на 42%. Чтобы увеличить показатель, было принято решение сделать больше пунктов сортировки. Предполагается, что объем производства обработки доведут до 100% к 2030 году. Все будет развиваться поэтапно.

Так, в прошлом году на территории города были внедрены несколько пилотных проектов по сортировке мусора, но есть одно но, - сортировка не имеет смысла без комплексов по переработке отходов, отметил специалист. Поэтому два из них разместят в Петербурге.

В декабре прошлого года состоялось открытие первой очереди комплекса "Волхонка", которая рассчитана на 200 тысяч тонн обработки и 40 тысяч тонн утилизации мусора в год. В следующем году мощность может быть увеличена до 600 тысяч тонн. При этом еще три комплекса по сортировке и переработке появятся в Ленинградской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северная столица и Ленобласть в ближайшие пять лет должны выйти на 100% обработки твердых коммунальных отходов. Петербургские власти еще в декабре объявили, что первый этап мусорной реформы подошел к концу.