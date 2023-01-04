  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 16:33 71.9408  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 16:33 76.2825  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге и области начнут функционировать пять новых комплексов сортировки мусора

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут работать пять новых пунктов сортировки мусора. Предполагается, что объем производства обработки твердых коммунальных отходов в 2023 году  увеличится до 54%.

Заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков поделился в разговоре с ТАСС, что настоящих мощностей хватает, чтобы обеспечить сортировку ТКО на 42%. Чтобы увеличить показатель, было принято решение сделать больше пунктов сортировки. Предполагается, что объем производства обработки доведут до 100% к 2030 году. Все будет развиваться поэтапно.

Так, в прошлом году на территории города были внедрены несколько пилотных проектов по сортировке мусора, но есть одно но, - сортировка не имеет смысла без комплексов по переработке отходов, отметил специалист. Поэтому два из них разместят в Петербурге.

В декабре прошлого года состоялось открытие первой очереди комплекса "Волхонка", которая рассчитана на 200 тысяч тонн обработки и 40 тысяч тонн утилизации мусора в год.  В следующем году мощность может быть увеличена до 600 тысяч тонн. При этом еще три комплекса по сортировке и переработке появятся  в Ленинградской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северная столица и Ленобласть в ближайшие пять лет должны выйти на 100% обработки твердых коммунальных отходов. Петербургские власти еще в декабре объявили, что первый этап мусорной реформы подошел к концу.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram