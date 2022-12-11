В Смольном заявили, что в течение пяти лет Петербург и Ленобласть выйдут на 100% обработки мусора

Петербург и Ленобласть в ближайшие пять лет выйдут на 100 процентов обработки твердых коммунальных отходов. В Смольном заявили, что первый этап мусорной реформы подошел к концу.

Петербургу совместно с Ленобластью удалось перейти на полный цикл обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого была создана отдельная компания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

В Смольном заявили, что в течение пяти лет Петербург и Ленинградская область выйдут на 100 процентов обработки ТКО. Для достижения этой цели используются 4 полигона для захоронения и 7 сортировочных комплексов. К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще пять заводов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что злоумышленники оставили строительные отходы на участке, где в годы Великой Отечественной войны проходила так называемая Малая Дорога жизни.