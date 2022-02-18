Валерий Пикалев рассказал о будущем завода по переработке отходов в Янино

Ситуацию с «мусорной реформой» в Петербурге, сложившуюся за полтора месяца её реализации, обсудили эксперты в стриме телеканала «Санкт-Петербург». Одним из участников беседы стал Валерий Пикалев — руководитель администрации губернатора. К стриму он присоединился с завода по механизированной переработке бытовых отходов в Янино.

Валерий Пикалев пояснил, что деятельность завода пришлось приостановить примерно год назад из-за нарушений технологического процесса и возникших финансовых трудностей. Однако, в будущем на предприятие будут транспортировать ТКО и перерабатывать.

Положение о раздельном сборе мусора, по словам Валерия Пикалева, планируется разработать в течение двух-трех месяцев. За разработкой последует согласование с «Невским экологическим оператором» и общественностью.