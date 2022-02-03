  • 3 Февраль 2022
USD 04.02.2022 76.6501 +0.1652
USD ММВБ 19:26 76.2754  
EUR 04.02.2022 86.5610 +0.2784
EUR ММВБ 19:26 87.0906  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения

Темы дня

16 февраля 2022 состоится онлайн-эфир «Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения», организованный Агентством Бизнес Новостей совместно с «МК в Питере» и «МК в Ленобласти».

«Мусорная» реформа в России набирает обороты. По всей стране, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя выбирается региональный оператор, который примет на себя весь цикл обращения с ТКО (твердых коммунальных отходов): сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию, размещение.

В Ленинградской области приняли Закон (206002-2021-1304 от 19.02.2021), согласно которому до конца 2023 года все действующие полигоны, на которых просто принимают и утрамбовывают мусор должны прекратить свою деятельность и подвергнуться рекультивации.

В регионе сейчас работают 18 полигонов, куда свозят мусор из области и города. Анастасия Кузнецова, председатель Комитета по обращению с отходами Ленобласти анонсировала закрытие 6 полигонов к 2022 году. Еще 6 полигонов в планах вывести к 2023 году. При этом в Ленобласти планируют построить 4 новых комплекса по обработке отходов и еще 2 полигона реконструируют. На новой схеме учтены локации размещения новых объектов по работе с отходами, это Кингисепп, Дубровка, полигон «Островское», возможно территория в Ломоносовском районе.

В Санкт-Петербурге убирать и утилизировать мусор будут по-новому. Город переходит на новые правила обращения с отходами, ждет появления современных комплексов по переработке ТКО и плавный переход на раздельный сбор мусора. На данный момент власти Петербурга не актуализировали свою территориальную схему. В Санкт-Петербурге выбран региональный оператор по обращению с отходами, им стал «Невский экологический оператор» для реализации единой политики по обращению с отходами города.

В экспертом кругу представителям бизнеса и власти предстоит обсудить актуальные изменения законодательства, вопросы господдержки отрасли, единую концепцию 2 регионов по обращению с отходами, вопросы взаимодействия бизнеса и власти, проблематику перевозчиков и другие вопросы.

Формат

Онлайн. Модерируемая дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 2 часа, с 10:00 до 12:00.

Аудитория

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, региональных операторов по обращению с отходами, производителей и импортеров товаров, переработчиков и поставщиков, поставщиков оборудования и современных технологий, логистические и инвестиционные компании, экологические и общественные объединения, а также представителей всех заинтересованных сторон, чья деятельность связана с развитием отечественной отрасли обращения с отходами, профильные и деловые СМИ.

В фокусе обсуждения

  • Актуальные изменения законодательства.

  • Гос. и финансовая поддержка отрасли.

  • Единая концепция 2-х регионов по обращению с отходами.

  • Взаимодействие бизнеса и власти в вопросах обращения с отходами.

  • Трудности перевозчиков и пути решения.

Программа мероприятия

http://mediakovorking.tilda.ws/mothody

Условия участия

Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: http://mediakovorking.tilda.ws/registracianameropriyatie

________________________________________________________________________________

Руководитель проекта (спонсорство, инфопартнерство, участие в качестве спикеров)

Ксения Чирица +7 (911) 259-43-55, ck@abnews.ru

По вопросам участия (в качестве слушателя):

Юлия Толмачева, 8 (952) 845-43-90, pr@regmedia.org

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram