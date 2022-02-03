Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения

«Мусорная» реформа в России набирает обороты. По всей стране, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя выбирается региональный оператор, который примет на себя весь цикл обращения с ТКО (твердых коммунальных отходов): сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию, размещение.

В Ленинградской области приняли Закон (206002-2021-1304 от 19.02.2021), согласно которому до конца 2023 года все действующие полигоны, на которых просто принимают и утрамбовывают мусор должны прекратить свою деятельность и подвергнуться рекультивации.

В регионе сейчас работают 18 полигонов, куда свозят мусор из области и города. Анастасия Кузнецова, председатель Комитета по обращению с отходами Ленобласти анонсировала закрытие 6 полигонов к 2022 году. Еще 6 полигонов в планах вывести к 2023 году. При этом в Ленобласти планируют построить 4 новых комплекса по обработке отходов и еще 2 полигона реконструируют. На новой схеме учтены локации размещения новых объектов по работе с отходами, это Кингисепп, Дубровка, полигон «Островское», возможно территория в Ломоносовском районе.

В Санкт-Петербурге убирать и утилизировать мусор будут по-новому. Город переходит на новые правила обращения с отходами, ждет появления современных комплексов по переработке ТКО и плавный переход на раздельный сбор мусора. На данный момент власти Петербурга не актуализировали свою территориальную схему. В Санкт-Петербурге выбран региональный оператор по обращению с отходами, им стал «Невский экологический оператор» для реализации единой политики по обращению с отходами города.

В экспертом кругу представителям бизнеса и власти предстоит обсудить актуальные изменения законодательства, вопросы господдержки отрасли, единую концепцию 2 регионов по обращению с отходами, вопросы взаимодействия бизнеса и власти, проблематику перевозчиков и другие вопросы.

Формат

Онлайн. Модерируемая дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 2 часа, с 10:00 до 12:00.

Аудитория

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, региональных операторов по обращению с отходами, производителей и импортеров товаров, переработчиков и поставщиков, поставщиков оборудования и современных технологий, логистические и инвестиционные компании, экологические и общественные объединения, а также представителей всех заинтересованных сторон, чья деятельность связана с развитием отечественной отрасли обращения с отходами, профильные и деловые СМИ.

В фокусе обсуждения

Актуальные изменения законодательства.

Гос. и финансовая поддержка отрасли.

Единая концепция 2-х регионов по обращению с отходами.

Взаимодействие бизнеса и власти в вопросах обращения с отходами.

Трудности перевозчиков и пути решения.

Программа мероприятия

http://mediakovorking.tilda.ws/mothody

Условия участия

Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: http://mediakovorking.tilda.ws/registracianameropriyatie

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Руководитель проекта (спонсорство, инфопартнерство, участие в качестве спикеров)

Ксения Чирица +7 (911) 259-43-55, ck@abnews.ru

По вопросам участия (в качестве слушателя):

Юлия Толмачева, 8 (952) 845-43-90, pr@regmedia.org