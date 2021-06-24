МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся грозах

Петербургские спасатели готовятся к ухудшению погодных условий. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает жителей Северной столицы о приближающихся ливнях и грозах. Сегодня и завтра в городе возможны дожди, при этом скорость порывов ветра достигнет 18 метров в секунду.

Городской администрацией было принято решение о закрытии парков и скверов. В некоторых районах Петербурга прошли первые дожди.

Аномальная жара держится с прошлой недели, температура в городе побила несколько рекордов.