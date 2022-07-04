Штормовое предупреждение: на Петербург надвигаются ливни, град и гроза

В Петербурге после аномальной жары ожидается сильное ухудшение погодных условий.

Во вторник, 5 июля, город накроют ливни и град, а также прогремят грозы. Как сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу ссылаясь на ГБУ «Северо-Западное УГМС», при грозе также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Горожан просят быть предельно аккуратными и воздержаться от выхода на улицу в период непогоды. Автомобилисты должны соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию между машинами.

Напомним, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 4 июля, температура воздуха в Петербурге по-прежнему остается жаркой: в городе +26…+28 градусов, а в области +25…+30.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что призывы к введению ответственности для синоптиков часто звучат как первоапрельская шутка. Однако руководство МЧС и главы регионов неоднократно призывали создать институт ответственности дающих прогноз погоды чиновников.