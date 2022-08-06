В Петербург придут грозы из-за холодного фронта с запада

Жаркая погода снова ожидается в Петербурге. В городе будут проходить дожди, град и грозы. Об этом заявил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Петербург постепенно приходит холодный фронт, но жара еще в силе. В субботу, 6 августа, температура воздуха в Северной столице будет от плюс 28 до 30 градусов. В Ленинградской области вздух прогреется от 26 до 31 градусов тепла.

Несмотря на сильную жару, во второй половине дня в городе на Неве пройдут кратковременные дожди, сильный град и грозы. Петербуржцам точно понадобятся зонтики. Синоптик заявил, что уже в воскресенье, 7 августа, в Петербурге начнет холодать. В городе также будут проходить дожди ночью и утром.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за дождя в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности.