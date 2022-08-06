Из-за дождя в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности

В связи с надвигающейся непогодой в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности. В выхдные в город придут сильные дожди и ветер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозу Росгидрометцентра, в Северной столице будет очень плохая погода с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа. Оранжевый уровень означает опасную погоду с большой вероятностью стихийных бедствий

В Смольном петербуржцев попросили водителей быть осторожнее и воздержаться от использования машин в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Также осторожнее стоит быть пешеходам.

В МЧС Петербурга горожанам сообщили о шквалистом ветре, граде и грозах. Непогоду обещают в дневное время. В городе и Ленобласти температура воздуха составит от 28 до 29 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писало о том, что МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Петербурге из-за жары.