Репетиция скорого похолодания в Петербурге подтвердила, что горожанам еще понадобятся куртки

В понедельник на территории Культурной столицы прошло что-то вроде репетиции перед скорым похолоданием, - столбик термометра резко упал с +22 до +9 градусов.

Петербуржцам советуют пока не убирать далеко куртки, так как после нескольких дней жары в город вернется похолодание. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegrem-канале напомнили, что в четверг горожан настигнут дожди.

Отмечается, что похолодание в конце апреля - это норма. Лишь в очень редкие годы начало мая и последние числа апреля отличались жаркой погодой. В этот раз после прохождения холодного атмосферного фронта с осадками и жары возможно возникновение первых гроз. В целом, последние три дня пройдут с очень переменчивой погодой.

С четверга на территории региона днем воздух будет прогреваться примерно до +10 градусов, но могут быть и такие дождливые дни, когда столбики термометра опустятся еще ниже.

Ранее Санкт-Петрбург.ру сообщал, что 25 числа в Санкт-Петербурге будет на 6-7 градусов жарче, чем положено по климатической норме в апреле.